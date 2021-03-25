ضبط 2.7 طن أرز وفول مجهول المصدر بالشرقية

شنت إدارة تموين ههيا، بمحافظة الشرقية، حملة، برئاسة محمد اﻷلفي مدير الادارة، وبمشاركة كلًا من رئيس الرقابة والمفتشين بالإدارة.وتمكنت الحملة في قرية كفر أبو حطب من ضبط 20 شيكارة أرز شعير مجهول المصدر، ويتم استخدامه في صناعة اﻷعلاف (زنة الشيكارة الواحدة 70 كيلوجرام) باجمالي كمية مقدارها 1 طن و500 كيلوجرام، وضبط 25 شيكارة كسب فول صويا (زنة الشيكارة الواحدة 50 كيلوجرام) مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها بإجمالي كمية مقدارها 1 طن و250 كيلو جرام.كما تم ضبط 25 شيكارة مركزات أعلاف (زنة الشيكارة الواحدة 50 كيلوجرام) مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدر حيازتها بإجمالي كمية مقدارها 1 طن و250 كيلو جرام، و(8 شكاير مركزات أعلاف تركية (زنة الشيكارة الواحدة 25 كيلوجرام) مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدر حيازتها بإجمالي كمية مقدارها 800 كيلوجرام، وشيكارة واحدة دقيق بلدي زنتها 50 كيلوجرام مدعم استخراج 82% يتم إدخاله في صناعة اﻷعلاف وتم تسليمها ﻷحد المخابز وأخذ إقرار على المخبز باستلام الدقيق.وتم تحرير المحضر رقم 465 لسنة 2021 جنح ههيا ضد أصحابها المخالفين.