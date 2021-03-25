قلق أوروبي أمريكي من انتهاكات حقوق الإنسان في تيجراي الإثيوبية

قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يتشاركان القلق بشأن الوضع في إثيوبيا.وأضاف بوريل، في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، نقلته وكالة "نوفا" الإيطالية اليوم الخميس: "بشأن إثيوبيا شاركنا قلقنا لاستمرار المأساة الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان في تيجراي".وأكد بوريل أنه تمت المطالبة بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق والبدء في تحقيقات حول انتهاكات حقوق الإنسان ووقف الأعمال العدائية وانسحاب إريتريا الفوري من الأراضي الإثيوبية.