الأمم المتحدة تقدم 14 مليون دولار لإعادة بناء مخيمات الروهينجا في بنجلاديش

قدمت الأمم المتحدة 14 مليون دولار للمساعدة في إعادة البناء بعد حريق هائل في مخيمات اللاجئين في بنجلاديش أدى إلى تشريد الآلاف من مسلمي الروهينجا.ودمر الحريق، يوم الإثنين الماضي، أربعة مخيمات للاجئين في بالوخالي في منطقة كوكس بازار جنوب شرق البلاد، والتي تأوي مئات الآلاف من مسلمي الروهينجا الذين فروا من الاضطهاد في ميانمار المجاورة، ما أسفر عن مقتل 15 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.وأعلن مارك لوكوك، منسق الشئون الإنسانية في الأمم المتحدة، في تغريدة على "تويتر": "أخصص 14 مليون دولار من صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ للمساعدة في إعادة بناء المأوى وتقديم خدمات الطوارئ الأخرى لعشرات الآلاف من لاجئي الروهينجا المتضررين من النيران المدمرة بالمخيمات في كوكس بازار في بنجلاديش".