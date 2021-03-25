هيئة فيدرالية روسية: لقاح «إيبي فاك كورونا» أثبت فعاليته

أعلنت الهيئة الفيدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين "روس بوتريبنادزور" أن لقاح "إيبي فاك كورونا" المضاد لفيروس كورونا أثبت فعاليته وأمانه.وذكرت الهيئة، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الخميس، أن مجلة "العدوى والمناعة" نشرت نتائج المرحلتين الأولى والثانية من الاختبارات السريرية لهذا اللقاح، على متطوعين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما.وأضاف البيان: "أجريت الدراسة على مرحلتين: الأولى - دراسة مفتوحة عن سلامة اللقاح وتفاعله ونشاطه المناعي بمشاركة 14 متطوعا تتراوح أعمارهم بين 18 و30 سنة، والثانية على شكل دراسة علاج أعمى عشوائي بسيط للمقارنة، شملت 86 متطوعا تتراوح أعمارهم بين 18-60 عاما".وشددت الهيئة الفيدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين على أن الدراسة أثبت أمان وفعالية اللقاح.يشار إلى أنه - في أغسطس الماضي - سجلت روسيا أول لقاح مضاد لفيروس كورونا في العالم، لقاح "سبوتنيك V" الذي تم تصميمه وإنتاجه في مركز (غاماليا) الروسي.. وفي وقت لاحق من العام الماضي، تم تسجيل لقاح "إيبي فاك كورونا" المضاد لفيروس كورونا، وهو من إنتاج مركز (فيكتور) التابع للهيئة الفيدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين (روس بوتريبنادزور).