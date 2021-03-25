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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انطلاق دورة الألعاب الجماعية والفردية لطلاب الإعدادية والثانوية بالشرقية

الخميس 25/مارس/2021 - 11:40 ص
محمود عبد العظيم
محمود عبد العظيم
سارة الوردانى
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أعلن الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، انطلاق فعاليات الدورة المجمعة التنافسية للألعاب الجماعية والفردية لطلاب مدارس المرحلتين الإعدادية والثانوية بمشاركة 250 طالبا وطالبة بمدارس (الزقازيق الرياضية بنين - الزقازيق الرياضية بنات - منيا القمح الرياضية).

جاء ذلك بالتعاون بين الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة (إدارة التعليم العام والأزهري ) ووزارة التربية والتعليم ومديريتي التربية والتعليم والشباب والرياضة بالشرقية.

ولفت إلى أن التنافس يتم بين أفضل العناصر من طلاب المدارس الرياضية في الألعاب الجماعية والفردية المتمثلة في "كرة القدم الخماسية، كرة السلة، كرة اليد، ألعاب القوى" علي ملاعب مركز شباب ناصر والصالة المغطاة بالزقازيق، وذلك على مدار شهري مارس وأريل 2021 في ظل الالتزام التام باتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الهدف من إقامة الدورة المجمعة التنافسية للألعاب الجماعية والفردية هو الاهتمام بطلاب المدارس في المراحل التعليمية المختلفة، والمساهمة في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وإعداد جيل سليم البنية، وبما ينعكس على تكوين الشخصية الإيجابية للطلاب وفى إطار التعاون المثمر مع وزارة التربية والتعليم لإعداد الطلاب رياضيًا، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة خلال فترة دراستهم.

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