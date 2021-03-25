470 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن تسجيل 470 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 830 ألفًا و515 إصابة.وأوضحت وزارة الصحة، حسبما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس بلغت 6 آلاف و157 وفاة، في حين بلغ إجمالي المتعافين 811 ألفًا و452 متعافٍ.وأجرت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، 45 ألفًا و7 اختبارات للكشف عن الإصابة بفيروس.