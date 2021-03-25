تونس تتسلم 200 ألف جرعة من لقاح سينوفاك

وصلت إلى تونس اليوم الخميس شحنة تقدر بـ 200 ألف جرعة من لقاح سينوفاك المضاد لفيروس كورونا مقدمة كهبة من الصين.وحطت طائرة عسكرية في مطار تونس قرطاج محملة بالشحنة، وهي الثالثة هذا الشهر بعد استلام شحنة بـ93600 جرعة من لقاح فايزر الأمريكي ضمن مبادرة "كوفاكس" التي تقودها منظمة الصحة العالمية، و30 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك في" الروسي.وبدأت تونس حملة التطعيم ضد كورونا يوم 13 مارس الجاري لتشمل أولًا العاملين في القطاع الصحي حتى نهاية الشهر.وقالت وزارة الصحة إنها تهدف إلى تلقيح 50% من السكان هذا العام، كما أفادت بأنها ستتسلم دفعات من مئات الآلاف من الجرعات من اللقاحات الشهر الجاري وخلال شهر أبريل المقبل.