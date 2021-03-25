إخماد حريق بمحول كهرباء في العياط دون إصابات

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الخميس، فى إخماد حريق اندلع فى محول كهرباء بمدينة العياط، وذلك دون وقوع أى إصابات.وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا يفيد بنشوب حريق بمحول كهرباء فى العياط، وعلى الفور تم الدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق.وتمكنت قوات الحماية المدنية من فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع خطر امتداده، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.