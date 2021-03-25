«بابا يا بابا».. سر تصدر يوسف شعبان تريند «جوجل» رغم وفاته

على الرغم من وفاته يوم 25 فبراير الشهر الماضى، متأثرًا بفيروس كورونا داخل مستشفى العزل بمنطقة المهندسين، تصدر الفنان يوسف شعبان تريند جوجل، وذلك لظهوره في برومو مسلسل «ملوك الجدعنة»، جالسًا على أحد المقاهي بينما يقترب منه الفنانان عمرو سعد ومصطفى شعبان وهما يغنيان له «بابا يا بابا».ومن المقرر أن يخوض المسلسل السباق الرمضاني المقبل لتكون آخر مشاهد للراحل قبل وفاته حيث شهدت مشاركته في العمل آخر ما صوره الفنان.وتدور الأحداث حول شخصين يواجهان العديد من المصاعب ويتربص بهما شخص بمثابة العدو لهما ويدخلان معه في صراع.مسلسل «ملوك الجدعنة» سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، معالجة درامية محمد سيد بشير، إخراج أحمد خالد موسى، ويشارك في بطولته مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، ياسمين رئيس ودلال عبدالعزيز إلى جانب الفنان الراحل يوسف شعبان.