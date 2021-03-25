بمناسبة ليلة النصف من شعبان.. ورشة لـ«فن السماع» بقبة الغوري

بمناسبة الاحتفال بليلة النصف من شعبان؛ يقيم مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء الأحد المقبل، ورشة "فن السماع"، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية.حيث تنشد فرقة سماع للإنشاد الديني والموسيقى الروحية، وفرقة الحور، عددا من الأغاني والابتهالات الدينية والتراثية بهذه المناسبة، والحفل رؤية الفنان انتصار عبدالفتاح.جدير بالذكر أن صندوق التنمية الثقافية يتولى إدارة وتنظيم ودعم العديد من المهرجانات الثقافية والفنية في السينما والمسرح والفنون التشكيلية والتي تعمل على دعم هذه الفنون والدفع بها في عملية التنمية والتطور ومنها: المهرجان القومي للسينما المصرية، سمبوزيوم النحت الدولي بأسوان، مهرجان الدولى للخط العربى، ملتقى الأقصر الدولى للرسوم، والصوت الذهبى وغيرها.ويقوم الصندوق في سبيل تحقيق التنمية الثقافية الشاملة بتقديم الدعم المادي للعديد من الجهات والهيئات والمراكز الثقافية والفنية الأهلية والحكومية، وكذلك يقوم بدعم شباب الفنانين والأدباء في مختلف فروع الثقافة.