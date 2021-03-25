كيف تنظف منزلك بعد العاصفة الترابية؟

-حافظ على النوافذ والأبواب مغلقة.

طرق تنظيف المنزل بعد العاصفة التربية

- استخدم منقي الهواء الداخلي

- إزالة الأتربة من الحوائط

- استخدام المكنسة الكهربائية

- إزالة الاتربة من الشبابيك

- إزالة غطاء الاثاث

تغير الملاءات والوسادت

مسح الارضيات والرخام

تتعرض المحافظات خلال تلك الأيام لموجة من الطقس غير المستقر، تتميز برياح محملة بالأتربة ما يحدث كثير من المشاكل، خاصة فيما يتعلق بنظافة المنازل.وبحسب موقع "Oransi"، نرصد أبرز الطرق لتنظيف منزلك عقب العاصفة التربية.- ايقاف تشغيل التكييف.-قم بزيادة التهوية للمساعدة في إزالة الغباريمكن أن تكون المراوح وفتحات التهوية مفيدة في الحفاظ على حركة الهواء، مما يمنع الغبار من الاستقرار في المنزل.إذا قمت بزيادة التهوية في منزلك، فأنت الآن في حالة جيدة لالتقاط بعض من هذا الغبار المحمول جوًا باستخدام جهاز تنقية الهواء.يجب تنظيف الحوائط من الاتربة العلاقة عليها من خلال استخدام فوطة نظيفة جافة للتنظيف.يجب إزالة الأتربة من السجاد باستخدام المكنسة الكهربائية،حيث ان المكنسه لديها قدره فائقة علي غزالة الاتربة العلاقة بالسجاد وذ لك من خلال بمزيج الخل والماء والمعطر والملح وكربونات الصوديوم، للتأكد من إزالة جميع آثار الغبار.يجب تنظيف الشبابيك والبلكونات باستخدام فوطة نظيفة مبللة بالماء، حتي لا يتكون الاتربه علاقة بها.إزالة الأقمشة التي غطت الأثاث أثناء العاصفة، وتلميع الأثاث بملمع الخشب.يجب نفض المراتب والوسادات، وتغيير الملاءات والمفارش.يجب مسح الأرضيات والرخام بعد الانتهاء من تنظيف جميع محتويات منزلك.