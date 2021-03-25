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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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كيف تنظف منزلك بعد العاصفة الترابية؟

الخميس 25/مارس/2021 - 12:53 م
تنظف منزلك بعد العاصفة
تنظف منزلك بعد العاصفة الترابية
هويدا سعيد
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تتعرض المحافظات خلال تلك الأيام لموجة من الطقس غير المستقر، تتميز برياح محملة بالأتربة ما يحدث كثير من المشاكل، خاصة فيما يتعلق بنظافة المنازل.

وبحسب موقع "Oransi"، نرصد أبرز الطرق لتنظيف منزلك عقب العاصفة التربية.

-حافظ على النوافذ والأبواب مغلقة.
- ايقاف تشغيل التكييف.

طرق تنظيف المنزل بعد العاصفة التربية
-قم بزيادة التهوية للمساعدة في إزالة الغبار
يمكن أن تكون المراوح وفتحات التهوية مفيدة في الحفاظ على حركة الهواء، مما يمنع الغبار من الاستقرار في المنزل.

- استخدم منقي الهواء الداخلي
إذا قمت بزيادة التهوية في منزلك، فأنت الآن في حالة جيدة لالتقاط بعض من هذا الغبار المحمول جوًا باستخدام جهاز تنقية الهواء.

- إزالة الأتربة من الحوائط
يجب تنظيف الحوائط من الاتربة العلاقة عليها من خلال استخدام فوطة نظيفة جافة للتنظيف.

- استخدام المكنسة الكهربائية
يجب إزالة الأتربة من السجاد باستخدام المكنسة الكهربائية،حيث ان المكنسه لديها قدره فائقة علي غزالة الاتربة العلاقة بالسجاد وذ لك من خلال بمزيج الخل والماء والمعطر والملح وكربونات الصوديوم، للتأكد من إزالة جميع آثار الغبار.

- إزالة الاتربة من الشبابيك
يجب تنظيف الشبابيك والبلكونات باستخدام فوطة نظيفة مبللة بالماء، حتي لا يتكون الاتربه علاقة بها.

- إزالة غطاء الاثاث
إزالة الأقمشة التي غطت الأثاث أثناء العاصفة، وتلميع الأثاث بملمع الخشب.

تغير الملاءات والوسادت
يجب نفض المراتب والوسادات، وتغيير الملاءات والمفارش.

مسح الارضيات والرخام
يجب مسح الأرضيات والرخام بعد الانتهاء من تنظيف جميع محتويات منزلك.

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