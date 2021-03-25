العراق: استهداف رتل للتحالف الدولي بعبوة ناسفة

أفاد مصدر أمني عراقي بانفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلا تابعا للتحالف الدولي على طريق الديوانية السريع.وقال المصدر، في تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز"، اليوم الخميس، إن "عبوة ناسفة انفجرت في رتل تابع للتحالف الدولي على طريق الديوانية السريع".وأضاف أن "الانفجار لم يخلف أي إصابات تذكر".