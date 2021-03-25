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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمن الكورى الجنوبى يعرب عن قلقه بشأن إطلاق الشمالية صاروخين

الخميس 25/مارس/2021 - 11:45 ص
إطلاق الشمالية صاروخين
إطلاق الشمالية صاروخين
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أعرب مجلس الأمن الوطني الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، عن قلقه العميق بشأن إطلاق كوريا الشمالية صاروخين في بحر اليابان في وقت سابق من اليوم الخميس.

وقال المكتب الرئاسي - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - إنه عقد جلسة طارئة للجنة الدائمة لمجلس الأمن الوطني بقيادة مستشار الأمن الوطني للمكتب الرئاسي سوه هون، لمراجعة الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية بما فيه إطلاق الشمال الأخير للصاروخين.

وجاءت الجلسة بعد مرور وقت قصير من إعلان الجيش الكوري الجنوبي أن بيونج يانج، أطلقت قذيفتين مجهولتي الهوية نحو البحر الشرقي.

وذكر المكتب الرئاسي أن أعضاء اللجنة عبروا عن قلقهم العميق من إطلاق الشمال للصاروخين وسط مراجعة إدارة جو بايدن الأمريكية سياستها تجاه كوريا الشمالية، وقرروا إجراء تحليل كامل لنية الشمال وغيرها مع الدول ذات الصلة مثل الولايات المتحدة.

ووصفت اللجنة الدائمة لمجلس الأمن الوطني القذيفتين اللتين تم إطلاقهما، بالصاروخين، غير أنها لم تصدر حكمًا نهائيًا بشأن ما إذا كانتا صاروخين باليستيين، مشيرة إلى أنه إذا ثبت كونهما صاروخين باليستيين، فذلك ينتهك عقوبات مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة.

وأفاد المكتب الرئاسي بأن كوريا تخطط لتحليل تفاصيل مثل نوع القذيفتين اللتين تم إطلاقهما وغيرها من خلال التعاون الوثيق بين السلطات الاستخبارية الكورية والأمريكية.

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