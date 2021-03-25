السبت.. عرض «قابل للكسر» بسينما الهناجر

في إطار التعاون بين قطاع صندوق التنمية الثقافية وجمعية الفيلم؛ تستضيف سينما الهناجر "بساحة الأوبرا" التابعة لقطاع الصندوق، في السادسة والنصف مساء السبت 27 مارس، الفيلم الروائي "قابل للكسر"، من سيناريو وإخراج أحمد رشوان.تدور قصة الفيلم حول "نانسي" التي تستعد للهجرة الي كندا لتعيش مع اسرتها التي هاجرت، حيث تبدأ في إسترجاع ذكرياتها قبل السفر-من خلال أصدقائها وصديقاتها جذور تلك الذكريات- فيما يطرح الفيلم فكرة ضرورة سفرها، إلا أن السيناريو يظل يؤرجح المشاهد بين هل تسافر البطلة أم لا.الفيلم إنتاج 2020، بطولة كل من: حنان مطاوع، رانيا شاهين، فاطمة عادل، عمرو جمال، خالد خطاب، حنان يوسف، عاصم نجاتي، محمد رضوان، محمد عبد الفتاح، مدير التصوير محمود لطفي، مونتاج جيهان مشير، موسيقى خالد شكري وديكور خالد الورداني.