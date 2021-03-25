إيبارشية ملوي تطلق اجتماع السيدات «أونلاين»

أطلقت إيبارشية ملوي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحت رعاية الأنبا ديمتريوس أسقف الإيبارشية، مساء أمس، فعاليات اجتماع السيدات عبر تقنية البث المباشر "أونلاين".وشارك بفعاليات الاجتماع القس أغسطينوس إيليا، والذي تحدث خلاله عن فضائل الصوم، التي يجب أن يحرص عليها كل مسيحي وذلك دون حضور شعبي للحد من التجمعات.وتواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير، والذى يمتد 55 يومًا، حتى ينتهي ليلة سبت النور.يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفية بالأكلات النباتية، ويقطع فيه أقباط الكنيسة الأرثوذكسية الطعام من 12 منتصف الليل وحتى الغروب، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير فتقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.