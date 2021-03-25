الدولار يظل قرب ذروة 4 أشهر مقابل اليورو مع تباين آفاق التعافي

ارتفع الدولار مع فتح الأسواق الأوروبية اليوم الخميس بعدما بلغ أعلى مستوى في أربعة أشهر مقابل اليورو خلال الجلسة الآسيوية، مع تركيز المتعاملين في السوق على آفاق التعافي المتباينة في الولايات المتحدة وأوروبا وتضاؤل الإقبال على المخاطرة.تراجعت أسواق الأسهم العالمية إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين بعد عمليات بيع لأسهم قطاع التكنولوجيا الصيني بسبب مخاوف من إلغاء إدراجها من البورصات الأمريكية.كما ضغطت مخاوف بشأن إجراءات العزل العام في أوروبا على الأسواق، ولم يسفر قرار المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل بإلغاء خطط الإغلاق في عيد الفصح عن تحسن يذكر في المعنويات.وبحلول الساعة 0808 بتوقيت جرينتش، كان مؤشر الدولار مرتفعا أقل من 0.1 بالمئة خلال اليوم، إلى 92.658، بعدما سجل أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2020 عند 92.697 أثناء الليل.وهبط اليورو 0.1 بالمئة مقابل العملة الأمريكية إلى 1.1807 دولار.وفي الساعة 0828 بتوقيت جرينتش، نزل الفرنك السويسري نحو 0.1 بالمئة مقابل اليورو إلى 1.1068.وصعد الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي نحو 0.3 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي، وعوضا بعض الخسائر التي تكبداها خلال الجلستين الماضيتين.أما بتكوين فكانت مستقرة تقريبا عند نحو 52321.31 دولار.وكانت العملة المشفرة قد تجاوزت 57 ألف دولار لفترة وجيزة خلال الجلسة السابقة بعدما قال إيلون ماسك رئيس شركة تسلا إن بمقدور العملاء الآن شراء سياراتها الكهربائية بتلك العملة الرقمية.