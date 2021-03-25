733 إصابة جديدة بكورونا في عمان

سجلت وزارة الصحة العمانية 733 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في السلطنة إلى 153 ألفا و838 إصابة.وذكرت الصحة العمانية- في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية، اليوم الخميس- أنه تم تسجيل 6 وفيات جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 1650 إصابة، بنسبة 1.1%، فيما تم تسجيل شفاء 546 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 140 ألفا و766 حالة بنسبة تصل إلى 92%.