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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«الداخلية» تضبط 12644 شخصا لعدم التزامهم بارتداء الكمامة

الخميس 25/مارس/2021 - 11:28 ص
ارتداء الكمامة
ارتداء الكمامة
مريم جبل - عمرو المزيدي
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نجحت الداخلية في ضبط 12644 شخصا لعدم ارتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 12549 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 95 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما تم تحرير 606 مخالفات للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 159 قضية في مجال منع تداول الشيشة بإجمالي مضبوطات 1178 شيشة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

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