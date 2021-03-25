لليوم الثانى غلق بوغاز ميناء الإسكندرية

نظرًا لسوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج وسرعة الرياح والضغط الجوي وحرصًا على الأفراد والممتلكات، استمر غلق بوغاز الهيئة العامة لميناء الإسكندرية لليوم الثاني على التوالي، وذلك لحين تحسن الأحوال الجوية.هذا وقد وجه الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، جميع الإدارات المختصة برفع درجة الاستعداد والاستمرار في متابعة الرصدات الجومائية بصفة دورية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الأفراد والممتلكات.كان قد بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 18 سفينة، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر عمليات الشحن والتفريغ فقد بلغت 36 سفينة ما بين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.وأكد شاهين، ضرورة اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.