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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقرير: تراجع الولايات المتحدة في التصنيف العالمي للحرية

الخميس 25/مارس/2021 - 11:21 ص
جريدة الدستور
منار أحمد
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ذكر تقرير جديد صادر عن منظمة مراقبة الديمقراطية "فريدوم هاوس" اليوم الخميس، تراجع الولايات المتحدة 11 نقطة خلال 10 سنوات في التصنيف العالمي للحرية.

وقال التقرير، الذي نشرته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أن الولايات المتحدة شهدت تراجعا كبيرا في تصنيف الحرية، بسبب عدم المساواة العرقية والتأثير السلبي للمال في السياسة وزيادة الاستقطاب بين الأمريكيين.

وبعد أن حصلت على 83 نقطة من أصل 100 نقطة محتملة، أصبحت الولايات المتحدة في مرتبة قريبة من بنما ورومانيا وكرواتيا، فيما تسبقها الأرجنتين ومنغوليا.

وتفوقت كل من المملكة المتحدة وتشيلي على الولايات المتحدة التي حصلت على 93 نقطة وكوستاريكا 91 وسلوفاكيا 90 نقطة.

أما فنلندا والسويد والنرويج فهي البلدان الوحيدة التي حصلت على 100 نقطة، بينما حصلت كندا على 98 نقطة.

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