حبس شاب تحرش بفتاة فى محطة مترو باب الشعرية

أمرت نيابة باب الشعرية بحبس شاب المتهم بالتحرش بفتاة بمحطة مترو باب الشعرية 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.وكشفت التحقيقات عن أن الفتاة كانت بصحبة خطيبها وفوجئت بقيام المتهم بفعل فاضح، وسلم بعض المواطنين المتهم لأفراد الشرطة المتواجدين بالمحطة.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات والتي بدورها أمرت بما سبق.