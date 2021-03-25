«جوني ديب» في رحلة جديدة باستئناف الحكم ضد «ذى صن»

سيعرف الممثل الأميركي جوني ديب اليوم الخميس، ما إذا كان القضاء البريطاني سيعطيه حق الاستئناف بعد خسارته دعوى ضد صحيفة "ذي صن" التي أوردت معلومات عن تعنيفه زوجته السابقة أمبير هيرد.وفي الثاني من نوفمبر الفائت، خسر نجم "بايرتس أوف ذي كاريبيين" الدعوى التي رفعها ضد مجموعة "نيوز غروب نيوزبيبرز" الناشرة لصحيفة "ذي صن" بتهمة تشويه السمعة.وكانت الصحيفة نشرت في أبريل 2018، بالاستناد خصوصا إلى أقوال الممثلة، مقالا تحدثت فيه عن تعنيف الممثل زوجته السابقة 14 مرة، وهي اتهامات ينفيها جوني ديب.ولجأ جوني ديب مباشرة إلى محكمة الاستئناف، ولكن لانتزاع الحق في محاكمة ثانية، يتعين على وكلاء الدفاع عن ديب الاستناد إلى أدلة جديدة لم يقدّموها أمام محكمة البداية.وانطلاقًا من ذلك، اتهم وكيل ديب المحامي أندرو كالديكوت الخميس الفائت، أمبير هيرد (34 عاما) بأنها كذبت في قولها إنها تبرعت لجمعيات بمبلغ 7 ملايين دولار تقاضته إثر إتمام الطلاق، بهدف استثارة التعاطف معها.وأشار المحامي إلى أن المبلغ الذي تبرعت به هيرد أقل بكثير.لكنّ ممثل "نيوز غروب نيوزبيبرز" آدم وولانسكي نفى هذه الاتهامات.