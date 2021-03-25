اعتقال أحد عناصر عصابة «باساييف» الإرهابية فى موسكو

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اعتقال أحد الإرهابيين السابقين في موسكو، والذي كان ينتمي إلى عصابة القائد الشيشاني شاميل باساييف.وذكر مصدر في المخابرات الروسية، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الخميس، أن المعتقل هو هيرمان أربينين، وكان قد شارك في الهجوم الذي وقع في الشيشان عام 2000 واستهدف مجموعة من فرقة بيسكوف الروسية للإنزال الجوي.وأكد المصدر أنه سيتم توجيه تُهم المشاركة في عصابة مسلحة والتمرد المسلح والتعدي على رجال الأمن والمؤسسات للمعتقل، مشددا على أن المخابرات الروسية ستواصل البحث عن المشاركين الآخرين في الهجوم ضد المظليين الروس في الشيشان، قائلا: "سينال العقاب الصارم كل الإرهابيين أينما كانوا".يُذكر أنه في عام 2000، دخلت السرية السادسة التابعة للفرقة 76 من قوات الإنزال الجوي الروسية في قتال شرس في منطقة "شاتوي" بالشيشان ضد مرتزقة باساييف وخطاب، المتفوقة عليها بالعدد، وأسفرت المعركة عن مقتل 84 عنصرًا من المظليين الروس.