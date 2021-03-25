مسئول ليبي: الفترة المقبلة ستشهد عودة الشركات الأمريكية

قال نائب مدير الغرفة التجارية الأمريكية الليبية، أحمد الغزالي، إن الفترة المقبلة ستشهد عودة الشركات الأمريكية للمساهمة في تنمية العلاقات المشتركة وتحقيق مستقبل أفضل.وذكرت وكالة الأنباء الليبية، اليوم الخميس، أن ذلك جاء خلال اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، مع الغرفة التجارية الأمريكية الليبية والمبعوث الخاص من ليبيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، محمد علي عبدالله، ومسئول التعاون الدولي، برئاسة الوزراء طاهر باعور، والسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، والعديد من الشركات الأمريكية، حيث تم بحث سبل دعم آفاق التعاون الثنائي في شتى المجالات.وقال الغزالي: إن عددا من الشركات الأمريكية أبدت رغبتها واستعدادها للتعاون مع حكومة الوحدة الوطنية لتنفيذ مشاريع في مجالات الكهرباء والصحة وميكنة المدفوعات (الدفع بالبطاقات الإلكترونية بدلا من النقود الورقية).