رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسئول ليبي: الفترة المقبلة ستشهد عودة الشركات الأمريكية

الخميس 25/مارس/2021 - 11:35 ص
الغرفة التجارية الأمريكية
الغرفة التجارية الأمريكية الليبية
أ ش أ
طباعة
قال نائب مدير الغرفة التجارية الأمريكية الليبية، أحمد الغزالي، إن الفترة المقبلة ستشهد عودة الشركات الأمريكية للمساهمة في تنمية العلاقات المشتركة وتحقيق مستقبل أفضل.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية، اليوم الخميس، أن ذلك جاء خلال اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، مع الغرفة التجارية الأمريكية الليبية والمبعوث الخاص من ليبيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، محمد علي عبدالله، ومسئول التعاون الدولي، برئاسة الوزراء طاهر باعور، والسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، والعديد من الشركات الأمريكية، حيث تم بحث سبل دعم آفاق التعاون الثنائي في شتى المجالات.

وقال الغزالي: إن عددا من الشركات الأمريكية أبدت رغبتها واستعدادها للتعاون مع حكومة الوحدة الوطنية لتنفيذ مشاريع في مجالات الكهرباء والصحة وميكنة المدفوعات (الدفع بالبطاقات الإلكترونية بدلا من النقود الورقية).

موضوعات متعلقة

كواليس أبشع جريمة فى دار السلام.. ذبح صديقه مرتين

ضبط شاب تحرش جسديا بفتاة داخل مترو باب الشعرية

بورصة أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 24-3-2021

قطعة قماش تقتل طفلًا في «خامسة ابتدائي».. والسبب صادم


الصور

image description

رئيس جامعة أسيوط يترأس أول اجتماع لمجلس «مركز القياس والتقويم»

image description

16 صورة لأعمال تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

image description

مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط ضمن مبادرة حياة كريمة

image description

حريق في أرض زراعية بدمياط

image description

أمطار غزيرة ورعد في دمياط

الأكثر قراءة

الشركة مالكة السفينة الجانحة فى قناة السويس تعتذر: نعمل على حل المشكلة

موعد إجازة شم النسيم 2021

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

مفاجآت في «جريمة أبو الريش».. الخاطفة جمعت بين زوجين

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

إسبانيا: البلاد استقبلت 56 ألفًا و180 سائحًا خلال الربع الرابع

برنامج الأطفال «سيسامي ستريت» ينشر مقاطع فيديو للتوعية بالعنصرية

الحياة تعود للساحل الشرقي الأسترالي بعد انحسار مياه الفيضانات

الآن.. اعرف تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكينيا

أيام زمان

«الحكيم متناقض فى فهمه للإسلام».. معارك نوال السعداوى

يسكر من السابعة صباحا.. قصص من حكايات رونالدينهو الساحر الحزين

اكشتفتن شركة سونار وشقيقى صاحب الفضل».. اعترافات محمد منير

«في البعد ياما».. حكايات منير الوسيمي مع صلاح جاهين

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثم تحالف الإخوان مع نتنياهو
صفوت البياضي
مصر التاريخ والثقافة
خالد عكاشة
أسبوع الموت فى الساحل الإفريقى
جلال حمام
العالم لا يحترم إلا الدولة القوية.. وهكذا مصر
المزيد

الثقافة

«كشكول الرسام».. 81 عامًا على ميلاد محيي الدين اللباد

إيمان خطاب: الكاريكاتير صعب ويحتاج إلى مغامرة (حوار)

بمناسبة ليلة النصف من شعبان.. ورشة لـ«فن السماع» بقبة الغوري

السبت.. عرض «قابل للكسر» بسينما الهناجر