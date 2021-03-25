بريطانيا تتطلع لزيادة استثماراتها مع مصر بعد «بريكست»

سلطت صحيفة "عرب نيوز" الضوء على خطوات بريطانيا لتعزيز الاستثمار في مصر بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي وآفاق التعاون بين البلدين، قائلة إن الإصلاحات الجارية التي تشهدها مصر جعلتها من أفضل الأسواق الواعدة في إفريقيا، ما شجع بريطانيا على زيادة تعاونها الاستثماري معها.وذكرت الصحيفة أن بريطانيا تتطلع إلى زيادة التعاون مع مصر، خاصة عقب توقعات صندوق النقد الدولى بأن يحقق الاقتصاد المصرى معدلات نمو كبيرة خلال الفترة المقبلة، بسبب السياسات الإصلاحية التى اتبعتها مصر في الفترة الأخيرة.ونقلت الصحيفة عن إيما وايد سميث، مفوضة ملكة بريطانيا للتجارة مع إفريقيا، قولها إن "مصر من الأسواق الواعدة فى قارة إفريقيا والتى تتطلع بريطانيا إلى التعاون معها، خلال الفترة الحالية، خاصة بعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبى.وأضافت سميث، خلال مؤتمر عقدته جمعية الأعمال المصرية البريطانية لبحث سبل التعاون بين الشركات المصرية والبريطانية فى مشروعات التصنيع المستدام فى إفريقيا خلال مرحلة ما بعد "بريكست" والانفصال عن الاتحاد الأوروبى، أن الشركات البريطانية تتطلع بجدية لزيادة استثماراتها مع مصر لمساعدة رواد الأعمال المصريين على تطوير مشاريعهم وسط الإصلاحات الجارية التي تشهده البلاد.وتابعت سميث أن جائحة كورونا تسببت في تقليص التجارة بين بريطانيا ودول إفريقيا بنسبة 20%، مشيرة إلى أن بريطانيا تسعى الآن إلى تعزيز علاقاتها مع دول إفريقيا ككل، حيث تم توقيع 9 اتفاقيات تجارية مستقلة مع دول كينيا، وتونس ومصر وغانا وغيرها.ولفتت الصحيفة إلى أن مصر كانت وقعت اتفاقية تأسيس شراكة مع بريطانيا أطلق عليها اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية، فى ديسمبر الماضى، لتأسيس علاقات اقتصادية مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبى فى يناير الماضي.وبينت أن إجمالي الصادرات البريطانية إلى مصر العام الماضي بلغ 2.3 مليار جنيه إسترليني (3.15 مليار دولار)، بينما قدرت الصادرات المصرية إلى بريطانيا بنحو 1.3 مليار جنيه إسترليني، وفقًا لتقرير صادر عن وزارة الخارجية البريطانية.وقال إبراهيم السجينى، مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية، فى كلمة التى ألقاها نيابة عن وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، إن الوزارة تتطلع لعقد لقاءات مشتركة مع الشركات البريطانية، لبحث آليات التعاون مع نظرائهم المصريين وضخ استثمارات جديدة بالسوق المحلية.فيما نقلت الصحيفة عن وامكل مينيه، الأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، قوله "إن بريطانيا بصدد إبرام اتفاقية تعاون مع الدول الإفريقية، واتفاق آخر مع منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية"، مشيرا إلى أن زيادة الاستثمارات البريطانية فى القارة الإفريقية من شأنه أن يساعد على توفير فرص عمل لنحو 100 مليون شخص.وتأتى المملكة المتحدة فى المرتبة الأولى عالميًا من حيث حجم المساهمة فى الاستثمار الأجنبى المباشر بالسوق المصرية من خلال 1630 شركة، باستثمارات تبلغ 5.4 مليار دولار تتركز أغلبها فى القطاع الصناعي، وفقًا لما ذكرته وزير التجارة والصناعة.