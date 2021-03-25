اقتصاد أوكرانيا ينكمش خلال 2020 بسبب كورونا بعد انتعاش 4 سنوات

أكد مكتب الإحصاءات المركزي التابع للحكومة الأوكرانية، انكماش اقتصاد أوكرانيا بنسبة 4% خلال العام 2020، مقارنة بالعام 2019 نتيجة تأثير جائحة كورونا على حركة الاقتصاد والتجارة الداخلية بعد انتعاش استمر 4 سنوات سابقة.وذكر بيان الإحصاءات المركزي، أن قيمة الناتج المحلي الكلي لأوكرانيا المعبر عن إجمالى قيمة ما أنتجه الاقتصاد الأوكرانى من سلع وخدمات خلال العام قدر بنحو 152 مليار دولار أمريكي، كما بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي للبلاد خلال 2020 ما قيمته 3630 دولارًا أمريكيًا.ورصد البيان تراجعًا نسبته 1.2% بالناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا خلال الربع الأول من 2020 مقارنة مع الربع الأول من العام 2019، وتفاقمت نسبة التراجع فى الناتج المحلي الأوكراني في الربع الثاني من العام 2020 إلى 11.2% مقارنة بالربع الثانى من العام 2019 لتصل نسبة التراجع إلى 3.5% خلال الربع الثالث وإلى ناقص 0.5% خلال الربع الأخير من العام الماضى مقارنة بذات الفترتين من العام 2019.