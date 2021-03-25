إزالة تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة (صور)

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب.وأشار المحافظ إلى استمرار الحملات بالتنسيق مع كل الجهات المعنية؛ لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورًا للحفاظ على الرقعة الزراعية، وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز "أبو المطامير - كوم حمادة - المحمودية"، عن إزالة حالة تعد على حرم الطريق بمساحة 320 م بنطاق قرية الناصر بأبوالمطامير عبارة عن سور بالبلوك الأبيض والمونة الإسمنتية، وإزالة حالة تعد في المهد على الأرض الزراعية بمساحة 262 مترًا بمنطقة غرب الریاح الناصری بكوم حمادة عبارة عن أسوار طولیة وعرضیة.كما تمت إزالة حالة تعد في المهد بمساحة 180 م٢ بقرية فيشا بالمحمودية عبارة عن سملات مدفونة في باطن الأرض.