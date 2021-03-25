رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة (صور)

الخميس 25/مارس/2021 - 11:23 ص
إزالة تعديات على
إزالة تعديات على الأراضي الزراعية
البحيرة معوض هويدى
طباعة
أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب.

وأشار المحافظ إلى استمرار الحملات بالتنسيق مع كل الجهات المعنية؛ لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورًا للحفاظ على الرقعة الزراعية، وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز "أبو المطامير - كوم حمادة - المحمودية"، عن إزالة حالة تعد على حرم الطريق بمساحة 320 م بنطاق قرية الناصر بأبوالمطامير عبارة عن سور بالبلوك الأبيض والمونة الإسمنتية، وإزالة حالة تعد في المهد على الأرض الزراعية بمساحة 262 مترًا بمنطقة غرب الریاح الناصری بكوم حمادة عبارة عن أسوار طولیة وعرضیة.

كما تمت إزالة حالة تعد في المهد بمساحة 180 م٢ بقرية فيشا بالمحمودية عبارة عن سملات مدفونة في باطن الأرض.

إزالة تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة (صور)
إزالة تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة (صور)
إزالة تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة (صور)
إزالة تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة (صور)
إزالة تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة (صور)
إزالة تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة (صور)

موضوعات متعلقة

«شيلته عشان يلحق امتحانه».. أول تعليق من صاحب صورة «أصدقاء الشدة»

مفاجآت في «جريمة أبو الريش».. الخاطفة جمعت بين زوجين

التعليم تزف بشرى سارة لطلاب الأول والثاني الثانوي

ضبط شاب تحرش جسديا بفتاة داخل مترو باب الشعرية


الصور

image description

مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط ضمن مبادرة حياة كريمة

image description

حريق في أرض زراعية بدمياط

image description

أمطار غزيرة ورعد في دمياط

image description

فصل 7 طلاب بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بأسيوط للسب والقذف والغش

image description

انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بدمياط

الأكثر قراءة

الشركة مالكة السفينة الجانحة فى قناة السويس تعتذر: نعمل على حل المشكلة

موعد إجازة شم النسيم 2021

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

مفاجآت في «جريمة أبو الريش».. الخاطفة جمعت بين زوجين

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

الآن.. اعرف تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكينيا

دراسة: أوروبا بحاجة لـ355 مليار دولار لطرح شبكات الجيل الخامس

ولاية ألمانية تعتزم إنهاء الإغلاق بعد عيد الفصح

انطلاق الشعلة الأوليمبية من فوكوشيما وسط مشاعر متضاربة بين اليابانيين

أيام زمان

«الحكيم متناقض فى فهمه للإسلام».. معارك نوال السعداوى

يسكر من السابعة صباحا.. قصص من حكايات رونالدينهو الساحر الحزين

اكشتفتن شركة سونار وشقيقى صاحب الفضل».. اعترافات محمد منير

«في البعد ياما».. حكايات منير الوسيمي مع صلاح جاهين

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثم تحالف الإخوان مع نتنياهو
صفوت البياضي
مصر التاريخ والثقافة
خالد عكاشة
أسبوع الموت فى الساحل الإفريقى
جلال حمام
العالم لا يحترم إلا الدولة القوية.. وهكذا مصر
المزيد

الثقافة

محمد الباز يوقع ويناقش أولى تجاربه الروائية «الزينة».. الليلة

هل أجرت حتشبسوت عملية تحول جنسى لتصبح «ملكًا» على مصر؟

حفل جديد لفرقة رضا بمركز إبداع قبة الغورى.. الليلة

«نوبانور» تستأنف حفلاتها بمسرح الضمة.. الليلة