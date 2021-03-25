«بنها الجامعي»: 110 من أفراد الطاقم الطبي حصلوا على لقاح كورونا

أعلن مستشفى بنها الجامعي استمرار حملة تطعيم العاملين بالفريق بالفريق الطبى بمستشفيات جامعة بنها بلقاح "COVID 19" برعاية الدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذى للمستشفيات وبتوجيه ومتابعة الدكتورة عبير السيد مدير وحدة مكافحة العدوى، حيث تم التطعيم بلقاح «أسترازينكا» حيث تلقى التطعيم اليوم 10 من الأطباء بالأقسام العلاجية المختلفة ليصل عدد الذين تلقوا التطعيم من الفريق الطبى حتى الآن 110.في وقت سابق أعلنت محافظة القليوبية انه جري زيادة مراكز صرف وتلقي لقاح كورونا بالمحافظة إلي 4 مراكز بدلا من 2 فقط حيث تقرر تخصيص مركز طب الاسرة بقرية سنديون مركز قليوب ومركز طبي حجازي بشبرا الخيمة لصرف وتلقي اللقاح بجانب مستشفي كفرشكر المركزي وومستشفي معهد ناصر.