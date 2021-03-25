بدء الجرعة الثانية للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بشمال سيناء

وأوضح الدكتور حاسم حمدي، مدير عام التثقيف والإعلام الصحي بالمحافظة- في بيان اليوم الخميس- أنه تم إطلاق الحملة بالتعاون المشترك بين مديرية الصحة وعدد من مديريات الخدمات والمصالح الحكومية ومجالس المدن والأحياء، مؤكدا أن هناك خطة لتحريك المجتمع للمشاركة إيجابيًا في إنجاح الحملة.وأوضح أن مسئولي التثقيف والإعلام الصحي لهم دور كبير في إعلام وتوعية المواطنين، لافتا إلى جهودهم خلال تنفيذ الجرعة الأولى من الحملة بمختلف مناطق المحافظة وضواحيها.وأشار حمدي إلى أن الإدارات الصحية استعدت في باقي مراكز ومدن المحافظة لتنفيذ الحملة (وفقا لاستراتيجية العمل الجديدة) وإعداد الخطط لتحريك المجتمع وحث المواطنين على تطعيم أطفالهم خلال أيام الحملة.يشار إلى أنه قد سبق تنفيذ الجرعة الأولى من الحملة بالمحافظة من نهاية فبراير الماضي وحتى أوائل شهر مارس الجاري، حيث تم تطعيم نسبة حوالي 95% من إجمالي المستهدف.