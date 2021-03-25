بأمر من بايدن.. كامالا هاريس تدير أزمة المهاجرين في أمريكا

استعان الرئيس الأمريكي جو بايدن بنائبته كامالا هاريس، للتعامل والإشراف على أزمة المهاجرين على الحدود، حسب صحيفة "واشنطن بوست".ووصف بايدن، هاريس بأنها أكثر شخص مؤهل لقيادة الحوار الأمريكي مع المكسيك ودول أمريكا الوسطى التي ستحتاج إلى مساعدة لوقف حركة هذا العدد الكبير من الناس.وأكد بايدن أنها لن تكون مسئولية هاريس الكاملة، لكنها ستقود الجهود، لأنه يعتقد أن أفضل ما يمكن فعله هو وضع شخص عندما يتحدث ليس عليه أن يتساءل عما إذا كان هذا هو موقف الرئيس، مضيفا أن هاريس عندما تتحدث، فإنها تتحدث نيابة عنه.ورأت واشنطن بوست أن القرار يضع هاريس فى قيادة واحدة من أصعب المشكلات التى تواجه إدارة بايدن، ويتطرق إلى قضية أزعجت الرؤساء السابقين.