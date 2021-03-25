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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ القليوبية يناقش سبل تسهيل تنفيذ مبادرة «حياة كريمة»

الخميس 25/مارس/2021 - 11:13 ص
اللواء عبدالحميد
اللواء عبدالحميد الهجان
كتب صلاح حسنى
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أكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أهمية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" كونها تستهدف في المقام الأول بناء المواطن المصري وتقديم كافة الخدمات له بشكل حضاري وفقًا لخطة الدولة الاستراتيجية ورؤية 2030، فضلًا عن التأكيد على مواكبة الجهود التنموية التي تنفذها الدولة المصرية بشتى القطاعات الخدمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الهجان لمناقشة أخر المستجدات بشأن المبادرة، بحضور نائبه سمير حماد، واللواء هشام خشبة السكرتير العام للمحافظ، ورئيس مركز ومدينه شبين القناطر ومديري مديريات الصرف الصحي، مياة الشرب، الكهرباء، الغاز الطبيعي، الاتصالات، الري، الطرق، الآبنية التعليمية، الصحة، الطب البيطري، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي، ممثل عن مؤسسة حياة كريمة، ممثل عن (الجامعة، الآزهر).

وتضمن الاجتماع مناقشة المشروعات التى سيتم تنفيذها في مختلف القطاعات الخدمية والمشروعات المختلفة بالنواحي الاقتصادية والاجتماعية بقرى شبين القناطر للارتقاء بمستوى خدمات البنية التحتية لتقديم خدمات أفضل للمواطن بالقرى والمساعدة في تخفيف العبء عن كاهلهم لتحقيق حياة كريمة وأمنة لهم.

وشدد المحافظ، على ضرورة بذل كافة الجهود والعمل كفريق واحد لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية، مشيرًا إلى أنها مبادرة قومية وفرصة ذهبية ولا بد من استثمارها لرفع شأن المحافظة والنهوض بها.

يأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة اللقاءات الدورية للوقوف على مراحل وخطوات إعداد خطط شاملة لتطوير قرى مركز شبين القناطر ومناقشة آليات التنسيق المشترك بين مختلف القطاعات لضمان سرعة تنفيذ المبادرة.

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