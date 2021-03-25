«عبد العال» يتفقد تجهيزات حفل نقل المومياوات الملكية بميدان التحرير

أجرى اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء نائب ابراهيم عبدالهادي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، جولة تفقدية لميدان التحرير لمتابعة أخر تجهيزات خط سير المومياوات الملكية.وتابع محافظ القاهرة الأعمال الجارية بميدان التحرير وخط سير المومياوات، وكلف خلال جولته بسرعة الإنتهاء من الأعمال الخاصة برفع كفاءة المسار بما يليق بالحدث العالمي المقرر خلال الأيام القليلة المقبلة.ومن جهتها واصلت هيئة نظافة القاهرة من أعمالها الخاصة بإزالة كافة التشوهات من العقارات الواقعة بطول المسار وتم تهذيب الأشجار وتقديم النخيل من ميدان التحرير وحتى متحف الحضارات بالفسطاط مرورا بمصر القديمة، كما تم الإنتهاء من أعمال رفع كفاءة الإنارة.وتواصل أجهزة الهيئة في الوقت الحالي بوضع اللمسات الأخيرة بطول المسار.