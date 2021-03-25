عثمان: مذكرة لرئيس الوزراء حول مشاكل الإسكان المتوففة بالإسماعيلية
الخميس 25/مارس/2021 - 11:09 ص
الإسماعيلية - مصطفى ديابطباعة
أكد النائب أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عن رفع مذكرة شاملة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول مشاكل الإسكان بالإسماعيلية والإسكان الاجتماعي المتأخر في التسليم لأكثر من 10 سنوات.
يذكر أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة مشاكل الإسكان في الإسماعيلية أثناء الاجتماع الدوري بين اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، ونواب الإسماعيلية، برئاسة النائب أحمد عثمان، عضو مجلس النواب ووكيل أول نقابه المهندسين، والمهندس أحمد عصام، نائب المحافظ، ممثلا للجهاز التنفيذي بالمحافظة.
يذكر أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة مشاكل الإسكان في الإسماعيلية أثناء الاجتماع الدوري بين اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، ونواب الإسماعيلية، برئاسة النائب أحمد عثمان، عضو مجلس النواب ووكيل أول نقابه المهندسين، والمهندس أحمد عصام، نائب المحافظ، ممثلا للجهاز التنفيذي بالمحافظة.