عثمان: مذكرة لرئيس الوزراء حول مشاكل الإسكان المتوففة بالإسماعيلية

أكد النائب أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عن رفع مذكرة شاملة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول مشاكل الإسكان بالإسماعيلية والإسكان الاجتماعي المتأخر في التسليم لأكثر من 10 سنوات.يذكر أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة مشاكل الإسكان في الإسماعيلية أثناء الاجتماع الدوري بين اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، ونواب الإسماعيلية، برئاسة النائب أحمد عثمان، عضو مجلس النواب ووكيل أول نقابه المهندسين، والمهندس أحمد عصام، نائب المحافظ، ممثلا للجهاز التنفيذي بالمحافظة.