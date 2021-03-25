400 مليون دولار تكلفة استثمارية.. تفاصيل عرض تطوير شركة الحديد والصلب

حصلت «الدستور» على صور من مخاطابات جديدة لمجموعة صحاري، لرئاسة الوزراء وقطاع الأعمال العام والشركة القابضة للصناعات المعدنية، بشأن تطوير شركة الحديد والصلب المصرية، وذلك ردًا على خطاب وزارة قطاع الأعمال الذي طلبت فيه من صحاري بالتقدم بالدراسة الفنية والمالية قبل وعرض رسمي قبل 24 مارس الجاري.وقال حسام حواس، مدير تطوير الأعمال بصحاري، إن المجموعة تقدمت إلى رئاسة الوزراء ووزارة قطاع الأعمال وللشركة القابضة للصناعات المعدنية بالخطة التفصيلية لتطوير شركة الحديد والصلب المصرية، في 13 مارس 2021.وأضاف «حواس» في تصريحات خاصة، أن الخطابات اشتملت امجموعة صحاري المملكة المتحدة بأن يكون البنك المركزي المصري هو الضامن لتمويل عملية تطوير الحديد والصلب والمصانع الجديدة بالخطة المقدمة، بعد التأكد من القدرة المالية للمجموعة وكذلك مصدر التمويل، موضحًا أن مجموعة صحاري المملكة المتحدة ستدفع مبلغ ١٠ مليار دولار للمصانع الخاصة المكملة من صناعة الحديد والصلب، بالإضافة إلى إعادة تأهيل المصنع القديم وتطويره.ولفت إلى تقدم مجموعة صحاري ببرنامج مختصر ومفصل عن عملية تطوير شركة الحديد والصلب وإنشاء مصنع حديد تسليح ومصنع خردة للإطلاع عليه، وتطلب كتابة مذكرة تفاهم بين المجموعة ووزارة قطاع الأعمال العام حتى يتسنى لها استقدام الخبراء الأجانب من أكبر الشركات المتخصصة في مثل هذه الأعمال، وتؤكد أن الشريك الفني هو أحد الشركات العالمية الكبرى في تخصصات مشاريع الحديد والصلب وسيكون من بين عدد 4 شركات تم الاتفاق عليها "مجموعة SMS الألمانية، مجموعة دانييلي الإيطالية، مجموعة بريمتل الإنجليزية والمتخصصة في تعديل الحلول التكنولوجية لمصانع الحديد والصلب، شركة tyazhprom export الروسية والتي قامت بتصميم شركة الحديد والصلب المصرية".وأشار إلى أن المجموعة تطلب ذلك حتى يتسنى للمجموعة الاتفاق مع كبرى الشركات العالمية لدراسات الجدوى؛ لاستكمال دراسة الجدوى المبدئية والمختصرة التي تم تقديمها للشركة القابضة للصناعات المعدنية.وأوضح أن ملامح الخطة التفصيلية لتطوير شركة الحديد والصلب المصرية معالجة خام الحديد المصرى المنخفض الرتبة، باستخدام موديلات عالمية في كل من التلبيد والأفران معمول بها فى جميع الشركات الشبيهة على مستوى العالم وتغيير جميع المعدات الكهربائية بخطوط الإنتاج بالكامل، واستحداثها بدواير تحكم آلي حديثة طبقًا لأعلى التصميمات العالمية.وأكد أنه سيتم استحداث تقنية التفتيش بأجهزة الليزر على بعض خطوط الإنتاج مثل القطاعات المتوسطة والقطاعات الثقيلة التي سيتم تغييرها بالكامل وإنشاء خطوط جديدة وحديثة، لافتًا إلى إنشاء وحدة صب مستمر حديثة تنتج المادة الخام ( البيليت) لإنتاج حديد التسليح، وكذلك المادة الخام لإنشاء الكمرالثقيل، وقضبان السكك الحديدية.وبيّن أنه سيتم إنشاء وحدات أفران بوتقة، وذلك لتنقية الصلب السائل، والمحافظة على معدلات جودة عالية، منوهًا بأنه بالنسبة للمحولات الأكسجينية سيتم الإعتماد بالكامل على عمليات النفخ بإستخدام برامج كمبيوتر للتحكم فى عملية الإنتاج، وكذلك تغيير الغلايات الخاصة لتنقية الغازات، وعمل نظام عالمى لتنقية الغاز طبقًا للموائمة البيئية، ونتيجة لذلك سيتم الاستفادة بالخام المصرى بالكامل ( 200 مليون طن بالمناجم).وأوضح أنه سيقل استهلاك الغاز والكهرباء والفحم إلى المعدلات العالمية المعمول بها في مثل هذه الشركات، مشيرًا إنشاء مصنع جديد لإنتاج حديد التسليح بطاقة إنتاجية مليون طن سنويًا مستهدفًا السوق المصرى والإفريقي.وأكد إنشاء مصنع خردة لتجميع الخردة من السوق المحلى والعالمى، وتجهيزها لكل من مصنع حديد التسليح المزمع انشاؤه، وكذلك المصانع الأخرى بجمهورية مصر العربية والتى تحتاج سنويا لأ كثر من 5 مليون طن خردة، موضحًا أن بعد التطوير ستكون الحصة السوقية لجميع منتجات شركة الحديد والصلب تعادل 2.5 مليون طن سنويًا بعد انتظام عمليات التشغيل بالشركة، وأن التكلفة الاستثمارية لمشروع التطوير 400 مليون دولار.