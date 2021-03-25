16 صورة لأعمال تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

حصلت «الدستور» على 16 صورة لأعمال تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة «EVER GREEN» الجانحة في قناة السويس، منذ الثلاثاء الماضي.وكان الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أعلن عن تعليق حركة الملاحة بالقناة مؤقتًا، اليوم الخميس، لحين الانتهاء من أعمال تعويم السفينة الجانحة بالكيلو متر 151 ترقيم قناة.وأوضح ربيع أن حركة الملاحة بالقناة شهدت، أمس الأربعاء، عبور 13 سفينة من بورسعيد ضمن قافلة الشمال كان من المستهدف إكمال مسيرتها في القناة وفقًا للتوقعات الخاصة بانتهاء إجراءات تعويم السفينة الجانحة، إلا أنه مع تواصل أعمال تعويم السفينة كان لا بد من التحرك وفق السيناريو البديل بالانتظار بمنطقة البحيرات الكبرى لحين استئناف حركة الملاحة بشكل كامل بعد تعويم السفينة.وشملت جهود تعويم السفينة القيام بأعمال الشد والدفع بواسطة 8 قاطرات عملاقة في مقدمتها القاطرة بركة 1 بقوة شد 160 طنًا.