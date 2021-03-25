رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

16 صورة لأعمال تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

الخميس 25/مارس/2021 - 11:07 ص
السفينة الجانحة
السفينة الجانحة
الإسماعيلية - مصطفى دياب
طباعة
حصلت «الدستور» على 16 صورة لأعمال تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة «EVER GREEN» الجانحة في قناة السويس، منذ الثلاثاء الماضي.

وكان الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أعلن عن تعليق حركة الملاحة بالقناة مؤقتًا، اليوم الخميس، لحين الانتهاء من أعمال تعويم السفينة الجانحة بالكيلو متر 151 ترقيم قناة.

وأوضح ربيع أن حركة الملاحة بالقناة شهدت، أمس الأربعاء، عبور 13 سفينة من بورسعيد ضمن قافلة الشمال كان من المستهدف إكمال مسيرتها في القناة وفقًا للتوقعات الخاصة بانتهاء إجراءات تعويم السفينة الجانحة، إلا أنه مع تواصل أعمال تعويم السفينة كان لا بد من التحرك وفق السيناريو البديل بالانتظار بمنطقة البحيرات الكبرى لحين استئناف حركة الملاحة بشكل كامل بعد تعويم السفينة.

وشملت جهود تعويم السفينة القيام بأعمال الشد والدفع بواسطة 8 قاطرات عملاقة في مقدمتها القاطرة بركة 1 بقوة شد 160 طنًا.

موضوعات متعلقة

«شيلته عشان يلحق امتحانه».. أول تعليق من صاحب صورة «أصدقاء الشدة»

شوارع شبرا تستقبل شهر رمضان بالزينة (صور)

بورصة أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 24-3-2021

موعد إجازة شم النسيم 2021


الصور

image description

مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط ضمن مبادرة حياة كريمة

image description

حريق في أرض زراعية بدمياط

image description

أمطار غزيرة ورعد في دمياط

image description

فصل 7 طلاب بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بأسيوط للسب والقذف والغش

image description

انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بدمياط

الأكثر قراءة

الشركة مالكة السفينة الجانحة فى قناة السويس تعتذر: نعمل على حل المشكلة

موعد إجازة شم النسيم 2021

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

مفاجآت في «جريمة أبو الريش».. الخاطفة جمعت بين زوجين

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

الآن.. اعرف تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكينيا

دراسة: أوروبا بحاجة لـ355 مليار دولار لطرح شبكات الجيل الخامس

ولاية ألمانية تعتزم إنهاء الإغلاق بعد عيد الفصح

انطلاق الشعلة الأوليمبية من فوكوشيما وسط مشاعر متضاربة بين اليابانيين

أيام زمان

«الحكيم متناقض فى فهمه للإسلام».. معارك نوال السعداوى

يسكر من السابعة صباحا.. قصص من حكايات رونالدينهو الساحر الحزين

اكشتفتن شركة سونار وشقيقى صاحب الفضل».. اعترافات محمد منير

«في البعد ياما».. حكايات منير الوسيمي مع صلاح جاهين

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثم تحالف الإخوان مع نتنياهو
صفوت البياضي
مصر التاريخ والثقافة
خالد عكاشة
أسبوع الموت فى الساحل الإفريقى
جلال حمام
العالم لا يحترم إلا الدولة القوية.. وهكذا مصر
المزيد

الثقافة

محمد الباز يوقع ويناقش أولى تجاربه الروائية «الزينة».. الليلة

هل أجرت حتشبسوت عملية تحول جنسى لتصبح «ملكًا» على مصر؟

حفل جديد لفرقة رضا بمركز إبداع قبة الغورى.. الليلة

«نوبانور» تستأنف حفلاتها بمسرح الضمة.. الليلة