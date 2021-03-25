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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

حورية فرغلي ليست وحدها.. فنانات أجرين عمليات تجميل في «الأنف» (صور)

الخميس 25/مارس/2021 - 11:34 ص
فنانات أجرين عمليات
فنانات أجرين عمليات تجميل
هويدا سعيد
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تصدرت الفنانة حورية فرغلي، ترند محركات البحث جوجل، بعد أن أجرت مؤخرًا أكثر من عملية تجميل في الأنف.

ونرصد في التقرير التالي أبرز النجومات اللاتي خضعنا لعمليات تجميل في الأنف:

حلا شيحة
أجرت الفنانة حلا شيحة بعمل عملية تجميل في الأنف، ما جعل شكلها يتغير تمامًا عما سبق وكانت قد أصبحت حديث السوشيال ميديا وقتها حيث أختلف وجهها كثيرا.

أنغام