حورية فرغلي ليست وحدها.. فنانات أجرين عمليات تجميل في «الأنف» (صور)

حلا شيحة





أنغام

أجرت الفنانة حلا شيحة بعمل عملية تجميل في الأنف، ما جعل شكلها يتغير تمامًا عما سبق وكانت قد أصبحت حديث السوشيال ميديا وقتها حيث أختلف وجهها كثيرا.

تصدرت الفنانة حورية فرغلي، ترند محركات البحث جوجل، بعد أن أجرت مؤخرًا أكثر من عملية تجميل في الأنف.