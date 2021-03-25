حورية فرغلي ليست وحدها.. فنانات أجرين عمليات تجميل في «الأنف» (صور)
الخميس 25/مارس/2021 - 11:34 ص
هويدا سعيدطباعة
تصدرت الفنانة حورية فرغلي، ترند محركات البحث جوجل، بعد أن أجرت مؤخرًا أكثر من عملية تجميل في الأنف.
ونرصد في التقرير التالي أبرز النجومات اللاتي خضعنا لعمليات تجميل في الأنف:
حلا شيحة
أنغام
ونرصد في التقرير التالي أبرز النجومات اللاتي خضعنا لعمليات تجميل في الأنف:
حلا شيحة
أجرت الفنانة حلا شيحة بعمل عملية تجميل في الأنف، ما جعل شكلها يتغير تمامًا عما سبق وكانت قد أصبحت حديث السوشيال ميديا وقتها حيث أختلف وجهها كثيرا.
أنغام