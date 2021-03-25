دراسة: أوروبا بحاجة لـ355 مليار دولار لطرح شبكات الجيل الخامس

ذكرت دراسة أمريكية أن قارة أوروبا بحاجة إلى ضخ نحو 300 مليار يورو (355 مليار دولار) في البنية التحتية للاتصالات بحلول عام 2025، إذا أرادت طرح شبكة الجيل الخامس بسرعة فائقة عبر الكتلة المكونة من 27 دولة لتعزيز النمو الاقتصادي والاستفادة من إمكانات التكنولوجيا.وأوضح موقع "يو إس نيوز" الأمريكي، أن الدراسة أجرتها شركة الاستشارات BCG في الوقت الذي يعلق فيه الاتحاد الأوروبي آماله على شبكات الجيل الخامس لإخراجه من الركود الناجم عن جائحة كورونا.ونوه الموقع إلى أن شركات الاتصالات في الاتحاد الأوروبي مترددة في الاستثمار في شبكات الجيل الخامس 5G - والتي يمكن أن تدعم المصانع الذكية والسيارات ذاتية القيادة - بسبب النفقات الهائلة.