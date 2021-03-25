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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تعليم القاهرة» يحصد جميع المراكز في مسابقة «حقوق الطفل»

الخميس 25/مارس/2021 - 10:57 ص
جريدة الدستور
مصطفى عبدالله
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حصدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على جميع المراكز على مستوى الجمهورية بإدارة الوسائل التعليمية فى مسابقة (حقوق الطفل) التى تنظم من قبل وزارة الثقافة بالمركز القومى لثقافة الطفل، برئاسة الكاتب المسرحى محمد ناصف رئيس المركز القومى لثقافة الطفل، وتحت إشراف علا عادل
رئيس قسم المسابقات بالمركز القومى لثقافة الطفل.

وحصدت الإدارات التعليمية على المركز الأول في "إدارة حدائق القبة"، والمركز الثانى في "إدارة عين شمس" والمركز الثالث في "إدارة المعصرة" والمركز الرابع في "إدارة الشروق" والمركز الخامس في "إدارة روض الفرج" والمركز السابع في "إدارة المعصرة".

كما تميزت القاهرة فى مسابقة (خيال فى خيال) وحصدت الإدارات التعليمية، المركز الثانى في "إدارة روض الفرج"، المركز الثالث في "إدارة الشرابية"والمركز الخامس في إدارة "القاهرة الجديدة" والمركز السادس في "إدارة شرق مدينة نصر"، والمركز السابع في "إدراة شرق مدينة نصر"، المركز الثامن في إدراة "شرق مدينة نصر" والمركز التاسع في إدارة "الشروق"، والمركز العاشر في "إدارة الشرابية"

وتقدم مدير المديرية بالتهنئة والشكر لأسرة إدارة الوسائل التعليمية والطلبة المشاركين والمعلمين وأولياء الأمور على الجهد المبذول فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد.

وأشار وكيل تعليم القاهرة أن النجاح والإنجاز وتحمل المسئولية فى ظل هذه الظروف يعتبر مواكبة التطور وعصر الرقمنة.

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