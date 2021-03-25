5227 إصابة جديدة و118 وفاة بكورونا في إندونيسيا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية عن تسجيل إندونيسيا 5 آلاف و227 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليون و476 ألفا و452 حالة.وأفادت الجامعة- حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس- بأنه تم تسجيل 118 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 39 ألفا و983 حالة.وأشارت الجامعة إلى أن مليونين و494 ألفا و422 شخصا تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بشكل كامل في إندونيسيا.