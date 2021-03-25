«العدل» تتابع انتظام أعمال التوثيق بمكاتب الشهر العقاري والبريد

تتابع وزارة العدل انتظام أعمال التوثيق بمكاتب الشهر العقاري الممكينة على مستوي الجمهورية والمكاتب الموجودة بمكاتب البريد.وعملت الوزارة خلال الفترة الماضية على استخدام بعض مكاتب هيئة البريد لتقديم خدمات التوثيق العقاري من خلال توفير احتياجات مكاتب البريد من الأجهزة والطابعات والماسحات، حتى يتسنى دخولها الخدمة في أسرع وقت ممكن.وتعمل الوزارة على التوسع والاستمرار في افتتاح فروع للشهر العقاري في مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، للقضاء نهائيا على الازدحام بمكاتب الشهر العقاري خلال الثمانية أشهر القادمة، والانتهاء من عملية إصدار أي وثائق مكتوبة بخط اليد، وستكون كل الإجراءات والمستندات مميكنة.كما تعمل الوزارة على زيادة عدد مقار الشهر العقاري بفتح مكاتب جديدة بالبريد ومراكز تكنولوجية وأندية، بالإضافة إلى استخدام تطبيق "أرغب في عمل توكيل" لعمل توكيلات الشهر العقاري من المنزل.