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محمد العسيري
الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

4375 إصابة جديدة بكورونا في بلغاريا

الخميس 25/مارس/2021 - 11:02 ص
كورونا
كورونا
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أعلنت السلطات الصحية البلغارية، اليوم الخميس، عن تسجيل 4 آلاف و375 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت السلطات الصحية- في بيانها اليومي- أن هذه الأرقام جاءت نتيجة إجراء 17 ألفا و120 فحصا طبيا للكشف عن الجائحة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية على موقعها الإلكتروني.

كما سجلت بلغاريا 106 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 12 ألفا و474 حالة وفاة.

وذكرت وكالة "صوفيا" أن إجمالي عدد المرضى المصابين بالفيروس ويتلقون العلاج بالمستشفيات يبلغ 9000 مريض، من بينهم 743 مريضا في وحدات الرعاية المركزة، فيما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 242 ألفا و311 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتشير البيانات أيضًا إلى أن 12 ألفا و504 أشخاص تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، كما وصل عدد المواطنين في بلغاريا الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح إلى 79 ألفا و977 شخصا.

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