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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليمن والأمم المتحدة يبحثان التطورات السياسية والأوضاع الاقتصادية

الخميس 25/مارس/2021 - 11:04 ص
السفير عبد الله السعدي
السفير عبد الله السعدي
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بحث المندوب الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، مع مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) خالدة بوزار، التطورات السياسية والأوضاع الإنسانية والاقتصادية الراهنة في اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، اليوم الخميس، أن الجانبين استعرضا- خلال لقائهما عبر تقنية الاتصال المرئي- جهود الحكومة اليمنية لإحلال السلام الشامل والمستدام في اليمن والتخفيف من معاناة الشعب اليمني نتيجة انقلاب تلك الميليشيات، والتي تتلقى الدعم من النظام الإيراني لزعزعة أمن اليمن والمنطقة.

وأكد الجانبان أهمية التنسيق والتعاون لاستيعاب الأولويات والاحتياجات الوطنية وتعزيز قدرات الصمود والتعافي.

من جهتها، أعربت مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) عن امتنانها للدعم والتعاون الذي يتلقاه مكتبها من قبل الوفد الدائم لليمن في نيويورك، مشيرة إلى تطلعها للمزيد من التنسيق والتعاون لحشد الموارد وزيادة وتعزيز المشاريع التي يعمل عليها البرنامج في اليمن.

وأشارت إلى أن مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن يعد الأكبر بعد مكتب البرنامج في العراق وبحافظة مشاريع تقدر بـ130 مليون دولار، وتشمل العديد من المشاريع المهمة، مثل مشروع إعادة تأهيل الموانئ اليمنية، لافتة إلى أنه يجري حاليًا إعادة تأهيل ميناء الحديدة بالتعاون مع البنك الدولي، وهناك خطط لإعادة تأهيل ميناءي عدن والمكلا بالتعاون مع ميناء روتردام الهولندي.

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