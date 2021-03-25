ضمن «حياة كريمة».. رئيس «مياه دمياط» يتفقد مشروعات قرى «كفر سعد»

أجرى المهندس محمد بدوي عسل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، جولة تفقدية للوقوف على الاستعدادات النهائية للبدء في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بقري مركز كفر سعد وعددها (28) قرية بالمحافظة، والجاري تنفيذها وفقا للجدول الزمني الموضوع، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية (حياة كريمة).رافقه خلال الجولة عدد من رؤساء القطاعات بالشركة.وأشار إلى أن الجولة شملت متابعة الأعمال القائمة بتوسعات محطة معالجة صرف صحي كفر سعد البلد بطاقة (5 آلاف م3يوم ) كمرحلة أولى، وأعمال مشروع توسعات محطة مياه السوالم بطاقة ( 60 لث )، وأعمال مشروع توسعات محطة مياه كفر سليمان بطاقة (1200 لث )، وأعمال مشروع توسعات محطة مياه ميت أبوغالب بطاقة (90 لث )، وأعمال مشروع توسعات محطة مياه كفر ميت أبو غالب بطاقة (60 لث )، ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة.وأكد عسل، خلال جولته، ضرورة الالتزام بالمعايير الموضوعة لتحقيق الجودة الشاملة والالتزام بالجدول الزمني المحدد لما سيكون لتلك المشروعات من أثر كبير في تحقيق خطط الدولة للتنمية الشاملة والمستدامة بالريف المصري كهدف رئيسي للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).