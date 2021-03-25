اليوم.. محاكمة صديق متحرش المعادى بتهمة التستر

تنظر محكمة جنح المعادي اليوم محاكمة صديق متحرش المعادي والمتهم بالتستر عليه.وأمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بإحالة المتهم "مدحت س" فني تكييف بتهمة التستر على المتهم محمد جودت 38 سنة، بمسكنه، للمحاكمة وتحديد جلسة المحاكمة.وكشفت التحقيقات عن أن والد الضحية يعمل "سايس" في ميدان الحرية بمنطقة المعادي، وأن الطفلة لديها 3 أشقاء آخرين.وكشفت التحقيقات عن أن المتهم استدرج الفتاة حتى دخلت خلفه لداخل أحد العقارات بحجة إعطائها حلوى، وما إن دخلت جذبها بجانب السلم وحاول الاعتداء عليها، ولكن صوت الفتاة وكاميرات المراقبة الخاصة بمعمل التحاليل في الدور الأرضى حالت دون تمكنه من الاعتداء عليها، وقامت إحدى السيدات بإنقاذها وفور فتحها باب الشقة، خرجت الطفلة إلى الشارع مسرعة في حالة من الذعر.وأشارت التحريات إلى أن الحادث وقع أمام معمل تحاليل تعمل به فتاتان واللتان ظهرتا في مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي وفور رؤية المتحرش خرجتا له لإنقاذ الضحية.وكانت أجهزة الأمن رصدت، مقطع فيديو يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تحرش شاب بطفلة داخل مدخل عقار بالمعادي محاولًا اغتصابها ورصدت كاميرات المراقبة واقعة استدراج شاب لطفلة ومحاولة اغتصابها أسفل عقار بميدان الحرية بنطاق دائرة قسم المعادي.