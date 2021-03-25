رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الإسكان» تتابع مشروع الصرف الصحي بحلوان وجنوب القاهرة

الخميس 25/مارس/2021 - 10:49 ص
الدكتور سيد إسماعيل
الدكتور سيد إسماعيل
محمد إبراهيم
طباعة
عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، اجتماعا بحضور المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، مع ممثلى بنك الإستثمار الأوروبي (EIB ) والوكالة الفرنسية للتنمية ( AFD) وإستشاري المشروع لمتابعة موقف مشروع الصرف الصحي المتكامل لمنطقة حلوان وجنوب القاهرة (توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بعرب أبو ساعد بطاقة 250 الف م3يوم وخطوط الطرد والروافع التابعه لها) وكذا مشروع معالجة الحمأة الناتجة من محطة الصرف الصحي الشرقية بالإسكندرية وذلك على هامش زيارة البعثة فى الفترة من 21 إلى 25 مارس 2021.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير لشئون البنية الأساسية، في بيان لوزارة الإسكان، أنه من المقرر تمويل الأعمال الكهروميكانيكية لمشروع الصرف الصحي المتكامل لمنطقة حلوان وجنوب القاهرة بمنحة من الاتحاد الاوروبي، وقرض من بنك الإستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، على ان يتم تمويل الأعمال المدنية من المكون المحلى، والذى يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية الحالية والقدرة التصميمية لمحطة معالجة الصرف الصحي بعرب أبو ساعد بطاقة 550 ألف م3يوم والتى تخدم حوالي 1.6 مليون نسمة في مناطق مختلفة، بدءًا من الطريق الدائري بالمعادي إلى حلوان والتبين في جنوب القاهرة، حيث سيتم توسعتها بإضافة 250 ألف م3يوم لتصبح إجمالى الطاقة 800 ألف م3يوم لخدمة 2.3 مليون نسمة حتى عام 2037، كما يهدف المشروع إلي تعزيز كفاءة واستدامة مرافق الصرف الصحي في جنوب القاهرة ورفع كفاءة ترعة الصف، وكذا المساهمة في إدارة فعالة ومستدامة لموارد المياه في مصر.

وقدم استشاري المشروع عددًا من البدائل لأعمال التوسعات اللازمة بالمحطة بالإضافة إلي بدائل تجفيف الحمأة المنتجة وتم الإتفاق من جميع الأطراف المعنية علي إختيار البديل الأمثل للمشروع.

كذلك زار ممثلو الوكالة الفرنسية للتنمية مع ممثلى وزارة الإسكان بزيارة موقع مشروع معالجة الحمأة الناتجة من محطة الصرف الصحي الشرقية بالإسكندرية المقرر الانتهاء من تتفيذه فى 2022.

جدير بالذكر ان المشروع الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية والحكومة المصرية يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الحمأة الناتجة، كما يهدف إلي تحسين الوضع البيئى من خلال الحد من التلوث وتقليل الروائح الناتجة من المحطة، وذلك بتقليل نسبة 30% من حجم الحمأة المنتجة واستخدام تجفيف الحمأة المهضومة فى أكثر من استخدام، ومنها توليد الطاقة اللازمة لتشغيل المحطة، وقد بلغت نسبة التنفيذ الفنى الحالية للمشروع 71%.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد نتيجة الإعلان الرابع عشر للإسكان الاجتماعي بالرقم القومى «نتائج الفرز»

حقيقة قيادة مروة السلحدار سفينة قناة السويس الجانحة

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

مصادر بالتعليم تكشف مفاجأة بشأن امتحانات الصف الثالث الثانوي


الصور

image description

مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط ضمن مبادرة حياة كريمة

image description

حريق في أرض زراعية بدمياط

image description

أمطار غزيرة ورعد في دمياط

image description

فصل 7 طلاب بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بأسيوط للسب والقذف والغش

image description

انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بدمياط

الأكثر قراءة

الشركة مالكة السفينة الجانحة فى قناة السويس تعتذر: نعمل على حل المشكلة

موعد إجازة شم النسيم 2021

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

مفاجآت في «جريمة أبو الريش».. الخاطفة جمعت بين زوجين

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

الآن.. اعرف تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكينيا

دراسة: أوروبا بحاجة لـ355 مليار دولار لطرح شبكات الجيل الخامس

ولاية ألمانية تعتزم إنهاء الإغلاق بعد عيد الفصح

انطلاق الشعلة الأوليمبية من فوكوشيما وسط مشاعر متضاربة بين اليابانيين

أيام زمان

«الحكيم متناقض فى فهمه للإسلام».. معارك نوال السعداوى

يسكر من السابعة صباحا.. قصص من حكايات رونالدينهو الساحر الحزين

اكشتفتن شركة سونار وشقيقى صاحب الفضل».. اعترافات محمد منير

«في البعد ياما».. حكايات منير الوسيمي مع صلاح جاهين

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثم تحالف الإخوان مع نتنياهو
صفوت البياضي
مصر التاريخ والثقافة
خالد عكاشة
أسبوع الموت فى الساحل الإفريقى
جلال حمام
العالم لا يحترم إلا الدولة القوية.. وهكذا مصر
المزيد

الثقافة

محمد الباز يوقع ويناقش أولى تجاربه الروائية «الزينة».. الليلة

هل أجرت حتشبسوت عملية تحول جنسى لتصبح «ملكًا» على مصر؟

حفل جديد لفرقة رضا بمركز إبداع قبة الغورى.. الليلة

«نوبانور» تستأنف حفلاتها بمسرح الضمة.. الليلة