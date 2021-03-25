1257 إصابة جديدة و18 وفاة بكورونا في أرمينيا

سجلت وزارة الصحة الأرمينية، ألفا و257 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 187 ألفًا و441 إصابة.وأوضحت الوزارة، حسبما أوردت وكالة أنباء "أرمنبرس" الأرمينية، اليوم الخميس، أن 242 شخصًا تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 169 ألفًا و727 متعافى.وأشارت إلى أن 18 شخصًا توفوا بسبب الفيروس التاجي، لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس 3 آلاف و416 وفاة، بينهم 871 شخصًا توفوا لإصابتهم بأمراض أخرى.