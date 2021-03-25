زوجان يعيدان فوتوسيشن الزواج بعد 50 عامًا

قبل 50 عامًا، تزوجت كارولين وكيلي جاي في كنيسة محلية، للاحتفال بعيدهم الذهبي، قرر الزوجان إعادة إنشاء كل صورة من صور زفافهما - في نفس الموقع ونفس الفستان، حيث عادت كارولين، 70 عامًا، وكيلي، 76 عامًا، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لإعادة إنشاء صورهم، بعد خمسة عقود بالضبط، كان للكنيسة نفس التغيير والصليب والشمعدانات كما كانت موجودة في حفلهم الأول قبل سنوات عديدة، لذلك كانت الصور مطابقة تمامًا.كان الزوجان يخططان للتصوير منذ سنوات، حيث كان على كارولين أن تطيل شعرها لجعل الصور متطابقة، قالت إن الإجراءات الطبية والتخدير التي دامت طوال حياتها تسببت في إتلاف شعرها، مما يعني أنها كانت تقصه في كثير من الأحيان.أما زوجها كيلي لم يستطع ارتداء نفس البدلة ولكن وجد ما يطابقها وأقرب ما يكون لديه.تم التقاط الصور الجديدة بواسطة Sam Hoyle من Two Hoyles Photography – حيث تمكن من إضافة والدها في تحرير الصور.وعلقت كارولين: "استطاع المصور أن يرصد كل تجعيدة في وجهي، وارتديت ذات فستان الزفاف، وكنا محظوظين بتطوير الكنيسة الآن فظهرت الألوان الخاصة بها في الصور.كجزء من التصوير، استخرجوا إيصالات من اليوم الكبير الأصلي وأعادوا اكتشاف كل شيء - بما في ذلك شهر العسل وإطعام ما يقرب من 200 ضيف - وصل إلى حوالي 340 دولارًا (247 جنيهًا إسترلينيًا)، بالنسبة لليوم الكبير في 12 مارس 1971، كلف فستانها 46.35 دولارًا، مع 8.24 دولارًا إضافيًا للتغييرات، في حين أن الطعام لـ 193 ضيفًا بلغ إجماليه 63.82 دولارًا.الزهور - أكبر تكلفة - وصلت إلى 131.84 دولارًا، في حين أن شهر العسل لمدة أربع ليالٍ في نيو أورلينز جاء بسعر 91.20 دولارًا، مع 0.36 دولارًا للغاز.قالت كارولين: 'استغرق الأمر حوالي ساعة إلى ساعة ونصف، لالتقاط الصور الجديدة وكان مجرد وقت ممتع، لقد كان من الممتع جدًا إعادة إنشائها، وستغرق إنتاج الصورة المتراكبة أسابيع بعد الزفاف من قبل 50 عامًا، لأنها كانت تقنية تصوير جديدة، ولكن هذه المرة قام المصور باستخراجها في لمح البصر".