«الصحة» تكشف أسباب الإصابة بالسل المقاوم للأدوية

قالت وزارة الصحة والسكان، إن السُل المقاوم للأدوية المتعددة، يحدث عندما لا تستعمل الأدوية المضادة للسُل بشكل صحيح.وأشارت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" إلى أنه يعد شكلًا من أشكال السل الناجم عن بكتيريا لا تستجيب للعلاج بالإيزونيازيد والريفامبيسين وهما من أنجح أدوية الخط الأول لعلاج السل.وقالت وزارة الصحة إنه يمكن الشفاء منه باستعمال الخط الثانى من العلاج الذى يتطلب علاجًا كيميائيًا مطولًا قد يستمر لعامين.وأشارت إلى أنه يوجد علاج آخر للسل المقاوم للأدوية المتعددة مدته أقصر من 9 إلى 11 شهرًا ويؤخذ عن طريق الفم.