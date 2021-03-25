«الصحة التشادية» تشيد بجهود قوافل الأزهر الطبية

زار وفد برئاسة الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بالجامعة؛ وزارة الصحة التشادية.وخلال اللقاء الذي حضره السفير عمرو رفاعي، سفير جمهورية مصر العربية في تشاد، أشاد مسئولو وزارة الصحة التشادية بجهود القوافل الطبية الأزهرية التي تم إرسالها إلى تشاد في الأعوام السابقة، موضحين أن هذه القوافل قامت بتوقيع الكشف الطبي على آلاف المرضى، وقامت بصرف الأدوية اللازمة لهم، بجانب ذلك قام أطباء جامعة الأزهر بإجراء العديد من العمليات الجراحية التي كان يستحيل إجراؤها؛ لعدم وجود المتخصصين.ووجه مسئولو وزارة الصحة التشادية الشكر لجمهورية مصر العربية وللأزهر الشريف جامعًا وجامعةً على هذه الجهود الطيبة التي كان لها أطيب الأثر في نفوس المواطنين في تشاد، وطالبوا بمزيد من الدعم من الأزهر الشريف.