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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تداول 19 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

الخميس 25/مارس/2021 - 10:46 ص
ميناء دمياط
ميناء دمياط
أ ش أ
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استقبل ميناء دمياط خلال الساعات الـ 24 الماضية 19 سفينة للحاويات والبضائع العامة.

وذكرت هيئة الميناء - في بيان اليوم الخميس - أنه تم مغادرة قطار بحمولة إجمالية 1359 طنا من القمح متجه إلى صوامع كفر الشيخ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4303 شاحنات، فيما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 57 ألفا و97 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 203 آلاف و404 أطنان.

وأشار البيان إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 20 ألفا و668 طنا تضمنت 10 آلاف و743 طن فوسفات و2699 طن يوريا و4800 طن مولاس و2426 طن رمل، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 32121 طن تضمنت 890 طن نواتج ذرة و17871 طن ذرة و4653 طن حديد و1500 طن خردة و354 طن أبلاكاش و3240 طن زيت و2063 طن صودا و1550 طن فول.

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